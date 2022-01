«Non passa giorno in cui non incontro qualcuno che mi chieda come stiamo, come siamo messi e quando ripartiremo». Così si esprimeva, lo scorso 23 novembre, il titolare del Mulino di Maroggia Alessandro Fontana. Una frase pronunciata a un anno esatto dall’incendio che, in una notte – quella del 23 novembre 2020 – distrusse quasi l’intero edificio e mise in seria difficoltà la rinomata azienda. Produzione azzerata e un futuro da ridisegnare.

Oggi, a un anno e due mesi circa dal rogo, alla rinascita del mulino si è aggiunto un ulteriore, importante mattone: «Ieri sera (martedì per chi legge, ndr) abbiamo deciso di rilasciare la licenza edilizia» ci conferma il sindaco di Maroggia Jean-Claude Binaghi.

A livello burocratico, dunque, in poco tempo (sappiamo tutti quanto possa essere lungo l’iter amministrativo) tutte le carte sono ormai poste sul tavolo (anche se, va detto, c’è ancora la possibilità di ricorrere). «Ha funzionato tutto benissimo – non nasconde il sindaco –. Un plauso va fatto all’amministrazione comunale e agli uffici cantonali preposti che ci hanno dato un buonissimo supporto». Avanti, dunque, a spron battuto: «In paese – commenta Binaghi – la gente non vede l’ora che il mulino venga ricostruito. Anche perché fa parte della nostra identità».

«Avanti a tutto gas»

Arrivata la notizia della licenza edilizia, Alessandro Fontana ci confida di sentirsi «meglio: ogni passo nella giusta direzione è come un sasso che ti cade dal cuore». Ad ogni modo – commenta – «siamo contenti dell’ulteriore passo e adesso andiamo avanti a tutto gas». A dire il vero sul sedime del Mulino qualcosa si è già mosso e alcuni operai sono già all’opera. «Sì – ammette –, abbiamo ottenuto un’autorizzazione anticipata per fare una serie di lavori di preparazione, come ad esempio preparare il sedime, prelevare alcuni campioni ed effettuare misurazioni». A breve, invece, si partirà con il cantiere vero e proprio. «Se tutto va bene tra un anno dovremmo essere in fase di collaudo per l’impianto, mentre per terminare tutti i lavori ci vorrà un po’ più di tempo».

Importanza riconosciuta

Prima dicevamo che non sempre è facile poter ripartire in tempi, tutto sommato, brevi. A Maroggia, dunque, tutto sembra andare per il verso giusto. «Ho avuto diversi contatti con il sindaco e pure le persone della zona si sono impegnate, lavorando in maniera assidua e costante per arrivare a rilasciare oggi questa licenza» rileva Fontana in tal senso. Lo stesso è avvenuto a Bellinzona: «Penso che anche in Cantone si siano prodigati in maniera importante. E di questo sono grato». D’altro canto, però, il nostro interlocutore è convinto che «ci sia stata riconosciuta una certa importanza quale unico mulino nel Cantone e, quindi, un importante partner dei contadini». Sapendo, inoltre, che i tempi prolungati avrebbero portato «fornitori e clienti a trovarsi in una certa difficoltà». Ora, però, spazio alla ricostruzione.

