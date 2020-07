Il Municipio di Mendrisio si schiera in difesa dei vertici dell’ECAM (l’Ente case anziani Mendrisiotto), da settimane al centro di critiche e atti parlamentari - presentati sia dalla sinistra (MPS), sia dalla destra (Lega/UDC) - in merito alla gestione della fase più acuta della pandemia. E lo ha fatto rispondendo a un’interrogazione in cui il primo firmatario (il capogruppo leghista Massimiliano Robbiani) chiedeva all’Esecutivo se non ritenesse necessario sollevare immediatamente dal suo ruolo il municipale Giorgio Comi (che dell’ECAM è presidente) e sosteneva che la capostruttura di Casa Torriani a Mendrisio (che nel frattempo si è dimessa) ne avesse combinate «di cotte e di crude» durante la fase critica della pandemia. Il Municipio si è anzitutto concentrato sui toni dell’interrogazione....