«Settori molto importanti per l’intera regione come il turismo, la ristorazione, l’edilizia, il commercio, il manifatturiero e l’ambito fieristico stanno subendo delle perdite molto gravi, tali da mettere in pericolo la continuità aziendale di diverse realtà», si legge nel documento. «Le conseguenze nefaste della pandemia si riverbereranno pericolosamente anche sulle piccole realtà economiche del nostro Comune. Le direttive cantonali e federali impongono - per giuste ragioni sanitarie - la chiusura delle attività economiche ritenute non indispensabili, tuttavia molte imprese - spesso a conduzione famigliare - devono comunque far fronte a dei costi fissi». Secondo il PPD+GG, il Municipio deve sostenere le aziende, in particolare quelle di piccole dimensioni, gli artigiani, gli esercizi pubblici e le famiglie «già vulnerabili economicamente che con questa crisi rischiano di non riuscire più a far quadrare i conti».