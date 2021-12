Il Rabadan si ferma, il Nebiopoli attende. Lo comunica il Comitato Centrale Carnevale Nebiopoli fa sapere in una nota: «A seguito della crescente pressione sulla nostra organizzazione specifichiamo che abbiamo preso atto del peggioramento della situazione pandemica che comunque il nostro Comitato Direttivo sta valutando assieme alle autorità cantonali e comunali. Ieri sera l’ultimo incontro in presenza della Polizia cantonale, Polizia comunale di Chiasso, Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto. Il contatto è costante con questi enti, con il Municipio di Chiasso e con il Gruppo Grandi Eventi del Cantone (Filippini Luca). Riteniamo che in questo momento valga la pena attendere le indicazioni dell’autorità cantonale. Il Consiglio di Stato ed il Gruppo Grandi Eventi ci hanno promesso una comunicazione nel corso della giornata di domani, a seguito di cui potremo fare dei ragionamenti più precisi. Nebiopoli non sottovaluta la situazione, anzi, sta osservando l’evoluzione con attenzione. Spegnere il motore organizzativo in questo momento vorrebbe dire non avere la forza di riaccenderlo, quindi le valutazioni sono in corso e potremo rilasciare dichiarazioni mirate tra venerdì e lunedì. I contratti firmati fino ad oggi ci permettono, dal lato finanziario, di dire stop fino al 31.01.2022 senza incombere in penalità. Fino agli ultimi colloqui avuti con le autorità la scorsa settimana si era tutti molto più possibilisti, intravvedendo nel certificato COVID un ottimo strumento per la gestione di grandi eventi. Vogliamo ora capire se non è più così. Abbiamo sempre detto di essere pronti a fermarci in qualsiasi momento. Non nascondiamo che l’idea di guadagnare qualche mese ci era già balenata in testa, strizziamo quindi l’occhio alla notizia apparsa sulla stampa in relazione alla comunicazione di Rabadan».