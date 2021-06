«Noi vogliamo essere pronti. In grado di fronteggiare qualsiasi situazione. Per questo abbiamo chiesto aiuto alla tecnologia e trovato la giusta soluzione. Non possiamo permetterci che a causa della pandemia anche nel 2022 venga annullato per la terza volta il carnevale Nebiopoli»: sono le parole del presidente Alessandro Gazzani che ci illustra il progetto, preparato grazie alla tecnologia messa a disposizione della Sowre SA di Chiasso, per gestire al meglio le entrate e le tracciature alle varie manifestazioni organizzate nell’ambito del carnevale chiassese.

In due parole si tratta di un software, di un’applicazione e di sensori attraverso i quali di chi prenota o acquista un biglietto si può conoscere i movimenti ed intervenire in caso di presenze eccessive in un dato luogo o di altri bisogni...