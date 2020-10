«Partirà infine l’anno prossimo il cantiere di un nuovo avveniristico progetto residenziale, che riqualificherà la zona di Stabio grazie ad appartamenti privati, hotel e aree commerciali di pregio». Sul sito Internet dei promotori del maxi progetto immobiliare che riguarda l’area ex Rapelli questa frase spicca già in homepage, accompagnata da un video che permette di fare un tour virtuale in quello che di fatto sarà un nuovo quartiere della località momò.

Il terreno che si estende tra via Giulia (quella che attraversa il nucleo storico) e la strada cantonale il maxi cantiere lo attende però da svariati anni. Dal rilascio della licenza edilizia - anzi delle licenze edilizie necessarie per concretizzare il piano - sono infatti trascorsi oltre 6 anni. Basta probabilmente questa informazioni per...