«Riscattare dal degrado e riqualificare una parte importante della pianura del Mendrisiotto, assumendo come elemento portante il fiume Laveggio». Sul sito di Mendrisiotto Turismo, alla voce «Parco del Laveggio» si può leggere questa descrizione inerente il progetto lanciato attorno al parco periurbano. Un’area verde che, negli anni, ha dovuto lottare contro la mano invasiva dell’uomo: vuoi per la forte edificazione, vuoi per i numerosi inquinamenti che si sono verificati negli ultimi decenni. Chi ha approfittato delle feste per fare una passeggiata lungo il fiume – tra Rancate e Genestrerio – si è però imbattuto in una scena che di «valorizzante» e di «riscatto del degrado» ha ben poco: una piccola discarica. Lì, lungo l’argine, sono infatti comparsi numerosi rifiuti: un grande sacco contenente...