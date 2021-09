Il 15 settembre si festeggia la Giornata internazionale della democrazia. Sull’arco dell’intera giornata si terranno, in tutta la Svizzera come altrove, diverse azioni e attività organizzate da enti pubblici o da privati con lo scopo di ricordarci che la democrazia non può essere data per scontata. Sul sito www.giornatadellademocrazia.ch è disponibile una mappa che illustra quali attività sono organizzate e dove.

In questa mappa c’è anche Mendrisio, perché il capoluogo momò ha deciso di aderire all’iniziativa. E lo farà con un progetto originale visto che i suoi protagonisti saranno dei bambini. Gli obiettivi delle azioni organizzate sono la promozione delle competenze democratiche e l’incoraggiamento alla partecipazione (non solo alla vita politica). Il diritto al gioco da parte dei bambini...