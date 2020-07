Brusino Arsizio è una località gettonata dai turisti. Precludergli - e non solo ai vacanzieri ma anche ai brusinesi - l’accesso al lago è poco saggio, perché si rischia di allontanarli, e poco furbo, perché li si mette in condizione di cercare altri spazi da cui tuffarsi nel Ceresio, meno sicuri e con più rischi di assembramento.

È sostanzialmente questo il ragionamento alla base della decisione del Municipio locale di riaprire il parco di Villa Patria, l’area di svago sul Ceresio chiusa negli scorsi giorni, dopo che si erano registrati episodi di inciviltà e di non rispetto delle norme legate al coronavirus.

Solo di giorno

Il parco a lato della storica villa in riva al lago - che presto sarà ristrutturata in chiave turistica - non sarà però accessibile 24 ore al giorno come prima della chiusura. La zona sarà accessibile, da subito, ma solo tra le 10.30 e le 20, con sorveglianza costante sia da parte degli addetti del Comune, sia da parte di una ditta specializzata, spiegano dalla cancelleria. «Brusino è un paese con circa il 50% di case secondarie - sottolinea il sindaco Gianfranco Poli -, moltissime delle quali sono aperte. Facendo una stima, forse al ribasso, saranno circa 300 le persone che stanno trascorrendo le vacanze qui. Sarebbe peccato se non riuscissero nemmeno ad andare al lago a fare il bagno».

Per dirla con altre parole, a Brusino si è deciso di non far pagare alla collettività le responsabilità di pochi. Era infatti per colpa di alcuni fruitori irrispettosi che il Municipio aveva optato per la chiusura immediata. Pochi individui che non rispettavano le norme imposte dal coronavirus e lo spazio pubblico, abbandonando rifiuti e sporcizia (sul posto nelle scorse settimane era arrivata più di una volta anche la polizia).

Pronti al dietrofront

Come nel caso della decisione di chiudere, la scelta del Municipio non ha carattere definitivo. Se lo sbarramento al pubblico è stato ridiscusso dopo circa una settimana di chiusura, questa scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento - aggiungono dalla cancelleria -, nel caso saranno riscontrati altri comportamenti intollerabili.

Nel parco, a causa del coronavirus e della sua superficie limitata, possono essere presenti al massimo 30 persone contemporaneamente. «So che sono poche, ma non possiamo che fare in questo modo», conclude il sindaco.

©CdT.ch - Riproduzione riservata