Consuntivo 2020 con un disavanzo d’esercizio di oltre 3,8 milioni di franchi, a fronte di un Preventivo 2020 che indicava una perdita di quasi 2,9 milioni. A prima vista si tratta di un bilancio preoccupante ma non è così che vedono la situazione gli amministratori comunali di Mendrisio. Tanto che il sindaco Samuele Cavadini si è detto «tutto sommato soddisfatto» del risultato contabile sul quale ha pesato notevolmente la pandemia che ancora ci sta affliggendo.

Mancati introiti e spese

C’era l’intero Municipio alla presentazione dei conti. Ed è toccato al capo del Dicastero finanze Manuel Aostalli sciorinare alcuni numeri. Si è così saputo che del disavanzo di 3,8 milioni, ben 3,5 sono in qualche modo riconducibili alla situazione venutasi a creare con la diffusione del virus: poco meno di 2 milioni sono le stime delle minori entrate del gettito fiscale, mentre circa 1,5 milioni sono contabilizzati come uscite vere e proprie (ad esempio – come ha spiegato Francesca Luisoni – 640.000 per contributi alle case per anziani, 230.000 per aiuti diretti, 160.000 per aiuti indiretti, 200.000 per acquisto di materiale sanitario). Ma in una sorta di lunga lista non vanno dimenticate, tanto per citarne alcune, le mancate entrate di 500.000 franchi dal casinò Admiral (non è stata raggiunta la cifra d’affari minima prevista dagli accordi) o di 200.000 dalla piscina comunale.

Stabile aliquota fiscale

In questo contesto si giustifica il mantenimento del moltiplicatore politico d’imposta al 75%? Sì secondo l’Esecutivo che ha definito «corretta» la decisione di non innalzarlo. Il moltiplicatore aritmetico si situa all’82,35%. Oltre 7 punti percentuali di differenza sono accettabili, è stato detto ieri, soprattutto se si considera che questo gap è quasi interamente dovuto alle conseguenze della pandemia. È certo però che in futuro si dovrà far capo al capitale proprio che supera i 33 milioni di franchi. «La stabilità del moltiplicatore è particolarmente gradita dalle aziende che vorrebbero insediarsi a Mendrisio» ha aggiunto Cavadini.

Ma soprattutto in avvenire non si dovrà diminuire la quota degli investimenti. Già nel 2020 il totale di quelli netti è stato importante: 8,7 milioni (ad esempio nel 2019 erano stati 9,5). Cavadini e Aostalli hanno insistito sul fatto che non si può rallentare questa tendenza che avrebbe conseguenze nefaste su aziende, famiglie e altri attori della vita sociale. Per Françoise Gehring «il Municipio deve dare fiducia all’economia e non lasciare indietro nessuno». E il suo riferimento è andato a chi è stato duramente colpito dalla pandemia, con un preoccupante allungamento della lista delle persone in assistenza.

Piano finanziario

Ora idealmente la palla passa nel campo del prossimo Esecutivo ma Aostalli è fermamente convinto che grazie al Consuntivo 2020, al rivisto Piano delle opere prioritarie (per ora solo un documento interno) e all’esame esterno delle finanze cittadine (i risultati devono ancora essere analizzati a dovere) la nuova compagine municipale avrà le armi necessarie per allestire un valido Piano finanziario 2021-2024. Anche se – ha aggiunto Samuel Maffi – occorrerà razionalizzare la gestione della spesa pubblica.

Principali realizzazioni

Le uscite lorde per investimenti hanno sfiorato i 18,3 milioni di franchi. La parte del leone l’hanno fatta i quasi 5 milioni per la realizzazione della seconda fase del Centro di pronto intervento (CPI). Nella «classifica» seguono: 2,4 milioni per l’autosilo alla SUPSI, 1,6 milioni per il credito quadro 2016-2020 per le canalizzazioni, 1,1 milioni per il palazzo scolastico di Arzo, 730.000 franchi per il primo tratto della strada intercomunale Mendrisio-Rancate, 662.000 quali contributi al Cantone per il finanziamento del PTM, 508.000 per la seconda tappa di ristrutturazione della Filanda. In totale 9,5 milioni di entrate per investimenti. Spiccano quelle per la cessione di spazi all’interno del CPI: 3,9 milioni dalla Protezione civile e 2,8 milioni dal Cantone.

