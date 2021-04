l 2020 sarà ricordato da tutti come l’anno della pandemia. Anche per il corpo della Polizia comunale di Chiasso (Regione 1, Mendrisiotto Sud) entrerà negli annali come una stagione particolare segnata dal virus. Nel bene e nel male. Nel bene perché i reati sono generalmente diminuiti, nel male in quanto gli interventi sono aumentati, proprio a causa della COVID-19.

Contravvenzioni COVID

Presentando il bilancio del corpo che opera sempre a stretto contatto con la Polizia cantonale, il comandante Nicolas Poncini e la capodicastero Sonia Colombo Regazzoni hanno illustrato le varie voci le quali hanno tutte subito un’influenza dalla catastrofica situazione pandemica.

Anche a causa del confinamento i reati da codice penale sono scesi per la prima volta sotto quota mille: 877. Ma gli agenti non sono...