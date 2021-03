Il piccolo valico che apre solo due volte l’anno (una per San Giuseppe)

Entrambe le aperture combaciano con feste religiose, non a caso la piccola dogana è anche nota come «valico dei fedeli». A testimonianza di come la fede unisca storicamente comunità della regione, seppur divise dal confine. Una di queste eccezioni cade - ma non da due anni a causa del coronavirus - in questi giorni, in concomitanza con la festa di San Giuseppe, patrono di Uggiate Trevano, a cui è dedicato il vicinissimo santuario.