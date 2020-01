«Entusiasmo»: è questa la parola d’ordine della campagna del PLR di Mendrisio in vista delle Comunali del 5 aprile, anche se, come ammesso durante l’assemblea generale straordinaria di stasera a Rancate, un certo «mea culpa» è d’obbligo. «L’ultima assemblea ordinaria si è tenuta in giugno, dopo le Cantonali», ha detto Tiziano Calderari, presidente sezionale. «In sei mesi e mezzo sono successe molte cose. Alle Cantonali non avevamo brillato. Siamo precipitati in una crisi molto forte che non è ancora finita». Anche la decisione strategica di allearsi con il PPD in vista delle Federali ha suscitato un certo «malcontento» nell’elettorato. «Invece di parlare dei temi, ci si è concentrati sui cadreghini». Ma ci sono anche state note positive: alle Federali sono state mantenute le posizioni nel Magnifico Borgo, anche se «in termini assoluti abbiamo perso una parte di elettori». E prima, aggiungiamo noi, il PLR è riuscito a «strappare» al PPD il sindacato dopo decenni.

La situazione spinge a «riflettere», e a «parlare di temi». È questa la strategia elettorale del partito, che mette in campo per la corsa al Municipio il sindaco Samuele Cavadini e il municipale uscente Samuel Maffi. Al loro fianco figurano Massimo Cerutti (consigliere comunale, aveva già corso per il Municipio quattro anni fa), Beatrice Engeler (formatrice aziendale e alla sua prima esperienza politica), Daniele Fumagalli (attualmente attivo nell’Amministrazione cantonale), Matteo Lordelli (contabile presso i servizi centrali dell’EOC) e Marco Tela (docente alla SPAI di Mendrisio). Un applauso ha sancito l’approvazione della lista. L’obiettivo del partito: confermare il sindacato di Cavadini e consolidare gli attuali seggi in Municipio e in Consiglio comunale – e perché no, anche aumentarli. «Siamo alla fine di una legislatura decisamente particolare», ha detto Cavadini. Al suo interno ci sono stati «diversi cambiamenti in Municipio». Al di là di quanto fatto, «Mendrisio deve ancora migliorare molto, in particolare sul fronte della qualità della vita, anche nei quartieri» «Ad aprile - ha aggiunto - avremo risultati confortanti per tutti». Da parte sua, Maffi ha messo in guardia da un possibile arrivo anche a Mendrisio della polarizzazione tra una sinistra che «spesso cavalca i temi del lavoro e dell’ambiente» e una destra che «cavalca il lavoro e la sicurezza». «Noi siamo il centro - ha sottolineato - e dobbiamo fare capire alla cittadinanza i nostri valori e la nostra missione». Quanto al Legislativo, manca ancora una manciata di persone ai 60 candidati necessari. La lista verrà dunque presentata prossimamente.