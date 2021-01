Il PLR di Mendrisio ha le idee chiare. In fondo le aveva già un anno fa, quando ha presentato i suoi candidati per un posto in Municipio alle elezioni comunali in programma ad aprile 2020 (e poi rinviate a causa dei coronavirus ad aprile 2021). L’obiettivo del partito è la rielezione del sindaco Samuele Cavadini, così come la conferma del secondo seggio in Municipio, strizzando un occhio all’elezione di un terzo rappresentante in Esecutivo. La squadra che cercherà di centrare questi bersagli è la stessa che si era annunciata un anno fa: oltre al sindaco in carica, ne fanno parte l’uscente Samuel Maffi, Massimo Cerutti, Beatrice Engeler, Daniele Fumagalli, Matteo Lordelli e Marco Tela. La lista è stata accolta all’unanimità questa sera nel corso di un’assemblea tenutasi per forza di cose virtualmente, ma non per questo meno intensa.