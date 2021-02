Chi ha più di sessant’anni, forse, ricorderà che una volta nel centro di Mendrisio scorreva il fiume Morée e a un certo punto il corso d’acqua passava sotto il ponte di via Vela. Oggi il fiume scorre incanalato e il vecchio ponte è stato sostituito da uno nuovo negli anni settanta. Ora quest’ultimo manufatto necessita di importanti lavori di risanamento. Il Consiglio comunale ha già stanziato 625.000 franchi per questa operazione. E nei giorni scorsi sul sito del Comune è apparso il concorso per gli appalti. Se non sorgeranno intoppi nelle aggiudicazioni, i lavori inizieranno in aprile per terminare in settembre. Un cantiere importante lungo una strada parecchio frequentata da veicoli.

Arteria importante

L’importanza di questa arteria è oggettiva, essendo situata all’incrocio di due assi fondamentali...