Il ponte trascinato via dalla furia della Breggia

«Qui di solito la Breggia è quasi sempre vuota. L’acqua, se c’è, è quasi stagnante. Quel giorno però è arrivata fino a quell’altezza: fino a dove la roccia è completamente ripulita». Mentre ci dice queste parole il sindaco di Breggia Sebastiano Gaffuri mostra un punto 6 o 7 metri sopra l’alveo del fiume, ora in secca.

Ci troviamo in località Crotta, sotto l’omonimo alpe e in fondo all’omonima valle che si dirama da Bruzella. Qui, come altrove in valle di Muggio, i segni dell’alluvione del 27 luglio sono molto evidenti. Dove scorrono la Breggia e gli altri riali che vi si immettono sembra sia successo il finimondo. L’acqua ha portato con sé massi, ha spaccato rocce, ha distrutto gli argini e ha trascinato via tutto quello che ha trovato sul suo corso fino a un’altezza, come anticipato, di 6...