Nomi e facce erano già noti da prima di Natale. Ma è solo stasera a Rancate, durante l’assemblea straordinaria della sezione di Mendrisio del PPD, che è stata ratificata la lista dei 7 candidati al Municipio in vista delle Comunali del 5 aprile. Hanno raccolto quindi l’approvazione dei presenti il vicesindaco in carica Paolo Danielli, la municipale in carica Francesca Luisoni, la consigliera comunale uscente Monica Meroni-Braun, il consigliere comunale uscente Fabrizio Poma, il già candidato al Gran Consiglio Daniele Raffa, il consigliere comunale uscente Davide Dada Rossi e il vicepresidente dei Verdi Liberali Ticino Marco Battaglia (ricordiamo che il PPD-Generazione Giovani ha deciso di presentarsi alle elezioni con i Verdi Liberali).

Presenti durante l’incontro il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, il presidente cantonale PPD Fiorenzo Dadò e quello dei Verdi Liberali Ticino Massimo Mobiglia.

Non ancora nota era invece la lista dei 60 candidati al Consiglio comunale, «che rappresentano in modo equilibrato tutti i quartieri della Città», si legge in una nota stampa. La lista è composta da 7 membri di Generazione Giovani, 17 donne e da persone provenienti da diversi ambiti professionali, studenti e pensionati. Ecco tutti i nomi, suddivisi per circondario:

Circondario Mendrisio

• Maurizio Agustoni 1982, avvocato e notaio

• Emanuele Augugliaro 1982, carpentiere

• Luca Beretta Piccoli 1960, avvocato e notaio

• Luca Bianchi 1974, consulente finanziario

• Sonia Bianchi 1962, docente

• Luca Bonsignore 1977, impiegato di vendita

• Sara Camponovo 1973, impiegata di commercio

• Raul Colomberotto 1970, key account manager

• Andrea Croci 1985, docente

• Vanessa Croci 1991, fiduciaria

• Paolo Danielli 1977, docente

• Riccardo Ferrari 1985, impiegato di commercio

• Gloria Fior 1992, contabile

• Davina Fitas 1981, sindacalista

• Renzo Fossati 1982, architetto impresario

• Giuseppe Marazzi 1964, operaio

• Sandro Maspoli 1965, rappresentante vendite

• Laura Moro Gabaglio 1984, mamma e casalinga

• Gianluca Padlina 1980, avvocato

• Fabrizio Poma 1974, direttore di fiduciaria

• Graziano Poretti 1956, pensionato

• Daniele Raffa 1977, informatico

• Marco Romano 1982, consulente e consigliere nazionale

• Davide Rossi 1986, responsabile vendite Vaudoise assicurazioni Mendrisio

• Ornella Spinedi 1971, funzionaria di banca

• Amedeo Stefani 1984, membro di direzione banca

• Davide Sulmoni 1994, contabile

• Ramona Sulmoni 1993, docente

• Fiorenza Trento 1971, specialista in marketing e comunicazione

• Patrick Valtulini 1970, impiegato delle dogane

• Onorato Zanini 1956, responsabile qualità ambiente e sicurezza, risorse umane del Gruppo Hupac

• Alan Zuccolo 1985, capo servizio sociosanitario, SAM

Circondario Genestrerio

• Damiano Muzzillo 1985, gendarme Polizia Cantonale

• Cristina Pedetti 1960, responsabile amministrativa ditta individuale di famiglia

• Raffaele Valsangiacomo 1963, direttore ditta edile

Circondario Ligornetto

• Stefano Allevi 1996, macellaio

• Evelyne Battaglia-Richi 1962, dietista

• Marco Battaglia 1987, imprenditore e consulente

• Luca Dei Cas 1974, segretario

• Francesca Luisoni 1981, collaboratrice scientifica archivio di Stato e centro di dialettologia e di etnografia

• Valentina Matteuzzi 1982, avvocato

• Brian May 1997, studente di diritto

• Michele Pellegrini 1979, contabile controller

• Gianluca Romanini 1967, macchinista istruttore FFS

Circondario Rancate

• Marco Barzaghini 1985, operatore socio sanitario Alzheimer

• Vera Bosshard 1972, impiegata di commercio

• Andrea Cantaluppi 1985, avvocato

• Andrea Ferrini 1980, contabile

• Sandra Parlabene 1967, parrucchiera

• Alessandro Polo 1982, ispettore di polizia

• Carmine Tortora 1978, impiegato di banca

Circondario Monte San Giorgio

• Manuel Aostalli 1963, family officer

• Andrea Carri 1974, avvocato

• Elia Cattaneo 2000, studente liceale

• Fabio Doninelli 1966, direttore Prismafin

• Eloy Huanca Quispe 1971, autista

• Sergio Leonetti 1976, funzionario comunale

• Lorena Maffi 1973, tecnico di analisi biomediche

• Monica Meroni-Braun 1960, casalinga, impiegata

• Roberto Scotti 1961, consulente indipendente

Si tratta di «una lista forte, motivata e pronta a riconfermare le sue posizioni», si legge nel comunicato. Prima di Natale (cfr. CdT del 20 dicembre) avevamo scritto che l’obiettivo ufficiale del partito è quello di confermare i tre seggi in Municipio. Non si era allora parlato esplicitamente di una manifesta volontà di riconquista del sindacato, perduto nel 2018.

La serata è stata l’occasione per ringraziare il municipale uscente Marco Romano, che ha deciso di non proseguire il suo lavoro in seno all’Esecutivo. Il 7 marzo è previsto un comizio elettorale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata