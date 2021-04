L’incontro ha permesso ai vertici dell’Ente di sottolineare l’importante ruolo di presidio strategico svolto dal nosocomio nel contesto dell’offerta sanitaria globale e in quello regionale. L’accento è quindi stato posto sulle sfide future che attenderanno EOC e OBV nella fase “post Covid” e sul ruolo determinante per l’ulteriore sviluppo della struttura sanitaria svolto dalla nuova ala, attualmente in costruzione. La discussione ha quindi riguardato la progettualità di EOC per il quadriennio 2021-2025, in riferimento alla struttura di Mendrisio; l’aspirazione è che, anche grazie alla nuova struttura, l’OBV possa divenire il polo sanitario di riferimento per il Mendrisiotto e il Basso Ceresio.