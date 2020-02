La sera del 20 febbraio la piazza di Riva accoglierà il primo Guggen Show, una sorta di open air per guggen. Su un palco allestito per l’occasione si alterneranno sei formazioni musicali carnascialsche, dalle 20.20. Ognuna avrà mezz’ora di tempo per «divertirsi e far divertire», ha sottolineato Sciammarella, e far conoscere la sua musica e le sue coreografie. Ad esibirsi saranno Riva de Janeiro, Kit & Kat Band, Spacatimpan, Can & Gat Carnevale Band, Rigatoni Dance Band e Ganasa Guggen Band.