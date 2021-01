Il radar che fa discutere anche se non c’è (forse)

In questi giorni il rilevatore di velocità fa però parlare perché non è più al suo posto. Durante il weekend le segnalazioni riguardanti la sua rimozione si sono moltiplicate. Fotografie «rubate» dalle auto in transito, messaggi vocali inviati in fretta e furia da chi era di passaggio per informare amici e parenti, eccetera. Il contenuto di queste comunicazioni era tuttavia spesso e volentieri duplice. A fare «notizia» non è infatti stata soltanto la rimozione del radar, ma anche la presenza, poco distante, di un altro apparecchio per il rilevamento della velocità. Un apparecchio che contrariamente al radar fisso di Balerna che si concentrava sulla corsia nord-sud, riscontra le infrazioni degli automobilisti in transito in entrambi i sensi di marcia.