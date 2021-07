«Il Municipio sa perfettamente che ciò non basta. La politica degli alloggi non solo deve rispondere alle necessità del Comune ma deve anche puntare sulla progettualità. Tale progettualità deve tener conto dell’evoluzione demografica, dell’aspetto reddituale della popolazione di Mendrisio e della qualità ambientale, in senso ecologico e sociale»: è così che l’Esecutivo fa il punto sul suo impegno a livello di politica degli alloggi rispondendo a un’interrogazione giunta da sei consiglieri de L’Alternativa.

Il «ciò che non basta» citato all’inizio è in particolare riferito all’azione in proprio a livello di alloggi sociali. Confermando di monitorare accuratamente la situazione degli appartamenti sfitti e delle abitazioni vuote, il Municipio si è finora concentrato sulle case con finalità sociali...