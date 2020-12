La Civica Filarmonica di Mendrisio ha preparato una sorpresa natalizia che è ancora parzialmente avvolta dal mistero. «Elfi? renne? maglioni natalizi improbabili degni di Colin Firth ne “Il diario di Bridget Jones”? un Babbo Natale molto particolare? Certo, questi sono tutti gli ingredienti per la “sorpresa natalizia” della Civica di Mendrisio», si legge in una nota.

La banda ha interrotto l’attività a fine ottobre, si spiega, «nonostante si fosse preparata a presentare un Concerto di Gala riguardoso delle misure previste fino a quel momento». Il cambio delle regole non ha però scoraggiato la filarmonica del capoluogo. «E allora come dar sfogo alla voglia di musica che permea e scorre in Maestro e musicanti della Civica? “Facciamo un regalo di Natale al nostro affezionato pubblico”, la risposta».