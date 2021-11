È un’eredità per certi versi scomoda che il Comune di Mendrisio si trascina dal 2013, anno dell’ultima aggregazione. Ma la situazione dovrebbe cambiare a breve. Stiamo parlando dei quattro quartieri – Besazio, Capolago, Meride e Tremona – per i quali la distribuzione di energia elettrica fa ancora capo alle AIL (Aziende industriali di Lugano) SA e non dalle AIM (Aziende industriali di Mendrisio). Della necessità di uniformare il servizio in tutto il comprensorio comunale si parla da tempo e le discussioni si sono protratte per anni. Ora, invece, è stato trovato un accordo fra le parti, tanto che il Municipio del capoluogo intende acquistare la rete di distribuzione di proprietà delle AIL con una spesa di 13,9 milioni di franchi.

Risparmio per il Comune

Diciamo subito che per i clienti, cioè i...