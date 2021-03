Il San Giorgio diventerà il paradiso dei rampichini

Già adesso il Monte San Giorgio è molto apprezzato dagli appassionati della mountain bike. Ma si potrebbe fare di più. È almeno quanto pensa l’Organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio (OTRMBC) che intende posizionare il monte nel contesto turistico non solo regionale ma anche nazionale e internazionale. Per raggiungere questo obiettivo occorre sistemare i sentieri ma soprattutto metterli in relazione con le strutture esistenti – come l’hotel-wellness Serpiano, la funivia Brusino-Serpiano e l’alpe di Brusino – in modo da proporre un’offerta combinata impagabile.

Percorsi di varie tipologie

Fino al 29 marzo agli uffici tecnici di Mendrisio, Riva San Vitale e Brusino Arsizio è in pubblicazione il progetto che vuole rilanciare il San Giorgio il quale, ricordiamolo, fa parte...