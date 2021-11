La robinia in Ticino è un tipo di legno molto diffuso, soprattutto nel Mendrisiotto. Per lo più i tronchi finiscono nei caminetti, utilizzati come legna da ardere. Ma non potrebbero essere utilizzati anche per altri scopi? Magari per la fabbricazione di botti dove far maturare la grappa? All’interrogativo ha risposto un progetto portato avanti da diversi attori del settore di cui ieri sono state presentate le conclusioni. In estrema sintesi da questo studio emerge che il legname di robinia ticinese dal profilo tecnico risulta particolarmente idoneo per la costruzione di botti per l’affinamento di distillati.

Valutazione di tutta la filiera

Il progetto «Grappa affinata in botti di robinia» è stato illustrato agli interessati alla Corte del vino a Morbio Inferiore. È stato promosso da Federlegno.ch...