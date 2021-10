Il Tour de Suisse arriverà a Novazzano

La quinta tappa del Tour de Suisse 2022 arriverà a Novazzano. Una gradita sorpresa per gli appassionati di ciclismo della regione che ancora ricordano le gesta di Cancellara e Evans sulla Torraccia in occasione dei Mondiali del 2009. L’arrivo della tappa è in calendario il 16 giugno, peraltro giorno di festa in Ticino per il Corpus Domini.