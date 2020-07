A Chiasso c’è voglia di aggregazione e di svago, malgrado – anzi forse un po’ anche a causa – la pandemia. Un progetto a dir poco strategico per la cittadina di confine in questi mesi non si è quindi fermato. Dietro le quinte del Gleis 4 il lavoro è proseguito malgrado il lockout e il disegno che mira alla riqualificazione di 35.000 metri quadrati di territorio oggi occupati dalle FFS e alla creazione di zone di svago è a un punto di svolta. L’obiettivo è ambizioso: avvicinare i due quartieri più popolosi della cittadina, vale a dire Chiasso centro e quartiere Soldini.

Il piano si divide in tre tappe. Quella di cui si è parlato più a lungo è però verosimilmente quella che mira a trasformare la zona detta Piccola Velocità in via Rampa dove, tra i binari, si trovano dei grandi magazzini delle...