La pandemia non sembra aver intimorito gli albergatori e gli esercenti del Mendrisiotto. I progetti di rilancio, ristrutturazione o riposizionamento e le nuove aperture in questi mesi infatti non mancano, da un angolo all’altro del distretto. Pochi giorni fa vi abbiamo ad esempio parlato dei cambiamenti in vista all’hotel Coronado di Mendrisio oppure del nuovo b&b di Muggio o ancora del progetto che ha visto nascere l’albergo diffuso del Monte Generoso.

È però ancora più recente la notizia della riuscita del crowdfunding lanciato per poter creare proprio nel Mendrisiotto il primo wine hotel del cantone. Vedrà la luce a Vacallo grazie al rinnovo dell’hotel Conca Bella, che ridefinirà la sua offerta legandola intrinsecamente al tema del vino. Ciò che in futuro sarà proposto ai clienti della struttura sarà quindi un soggiorno che sarà anche un viaggio alla scoperta di uno dei prodotti per cui il Mendrisiotto è noto.

Lavori da agosto

Ma torniamo alla raccolta di fondi riuscita con successo. Il desiderio di rinnovare l’hotel vacallese è stato reso noto la scorsa primavera. Concerneva il restyling delle 17 stanze dell’hotel e dei suoi spazi comuni, con l’obiettivo di proporre un’esperienza indimenticabile agli appassionati di enogastronomia. Questo desiderio - fanno sapere i promotori - ora diventerà realtà. Il crowdfunding ha infatti permesso di raccogliere in circa 30 giorni oltre 112.000 franchi, grazie al contributo di 200 persone. Grazie al loro aiuto in agosto inizierà quindi la ristrutturazione delle prime 8 camere. Il progetto sarà poi completato nei primi mesi del 2022, con il rinnovo delle stanze restanti, degli spazi comuni e del ristorante.

L’altra colletta

Da un crowdfunding riuscito a uno lanciato da poche ore. Anche in questo caso l’obiettivo è rilanciare una struttura ricettiva, ma piuttosto diversa dal Conca Bella. Al centro di questa operazione c’è l’ostello di Scudellate. Il suo recupero si inserisce nel progetto di albergo diffuso. Del disegno si sta occupando la Fondazione per la salvaguardia dell’alta Valle di Muggio che rinnoverà totalmente gli spazi della struttura creando 24 posti letto in camere da 6 (o 4), una cucina e spazi comuni. Il target sono gruppi e scolaresche. La pagina internet dedicata alla raccolta fondi è facilmente trovabile online digitando «ostello Scudellate» e «crowdfunfing». L’attività sarà online fino al 15 agosto e prevede delle controprestazioni per chi aderisce all’iniziativa (controprestazioni offerte peraltro anche dall’hotel Conca Bella nell’ambito della sua colletta).

Boom di click e di pernottamenti

Il crowdfunding del Conca Bella è stato lanciato con l’aiuto di Mendrisiotto Turismo. L’iniziativa è stata un successo. «Non ci attendavamo un risultato così importante in così breve tempo - afferma Michele Montereale, la cui famiglia gestisce la struttura da quasi 40 anni - in maggio abbiamo ottenuto un brillante risultato per quanto concerne il numero di pernottamenti, ma anche un gran numero di visite sul sito web, che è stato letteralmente preso d’assalto totalizzando un aumento di visite nell’ordine del 300% rispetto allo stesso periodo del 2019».

©CdT.ch - Riproduzione riservata