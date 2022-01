«La stazione ferroviaria è il posto ideale dove aprire un infopoint per i turisti. È interessante osservare come oggi si vuol recuperare la stazione come luogo nevralgico del paese. Un po’ come succedeva una volta. Poi sono arrivate le automobili. Ma ora grazie anche allo sviluppo del turismo sostenibile con i mezzi pubblici, lo scalo ferroviario riacquista importanza»: prendiamo in prestito le parole di Fausto Medici, membro del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto (OTR), per spiegare l’importanza dell’apertura di un infopoint turistico alla rinnovata stazione di Mendrisio, inaugurato oggi.

Come ha aggiunto la direttrice Nadia Fontana-Lupi, il 2022 vuole «dare avvio a una nuova era nell’ambito dei contatti con il pubblico». Cosicché l’infopoint alla stazione rappresenta un elemento strategico dell’offerta turistica della nostra regione. Con gli altri due punti informativi al FoxTown e a Tremona per il Parco archeologico (aperto solo stagionalmente) è uno dei tre tasselli di vicinanza al potenziale turista.

I complimenti del sindaco

Dello sportello alla stazione si parla dal 2015 ma solo oro si è potuto concretare il progetto. Nelle intenzioni dei promotori vuole essere un luogo destinato ad accogliere i turisti che scelgono di arrivare nella nostra regione utilizzando i mezzi pubblici. Ma non solo. L’infopoint ambisce anche a diventare un punto di contatto per la popolazione locale e per quei vacanzieri che continueranno a preferire l’automobile ai mezzi pubblici e che potranno usufruire del nuovo autosilo alla SUPSI collegato allo scalo ferroviario da una comodo sottopassaggio.

I complimenti all’OTR per la lungimiranza sono arrivati anche dal sindaco Samuele Cavadini: «È una sorta di nuova porta d’entrata di Mendrisio lungo la Via delle genti, un punto dal quale si può partire per scoprire l’intera nostra bella regione».

La bottega con prodotti locali

All’interno della piccola superficie si potranno quindi ovviamente ottenere informazioni turistiche e consultare prospetti, oltre che acquistare i biglietti per il Cinema Teatro di Chiasso e gadgets di diverso genere. Ma la peculiarità è rappresentata dal fatto che si potranno anche comprare alcuni prodotti locali in una piccola bottega, realizzata in collaborazione con il Centro di competenze agroalimentari Ticino (CCAT). Lo spazio è limitato ma è un ulteriore tassello nell’ambito della promozione del territorio. È stato sviluppato grazie a un’ulteriore collaborazione con Ul Mezanin, un progetto nato dalla fondazione Il Gabbiano che fonda le sue radici sul sostegno e sul reinserimento professionale di giovani adulti attraverso la solidarietà sociale. Tutti i prodotti in vendita saranno scelti da Ul Mezanin e proverranno da fornitori locali. I ricavi andranno integralmente a beneficio del progetto.

Gli orari d’apertura

L’infopoint alla stazione sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30 e in occasione di eventi particolari. Altre informazioni su www.mendrisiottoturismo.ch/infopoint.

