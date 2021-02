Dopo ben 21 anni di lavoro in Municipio, l’attuale vicesindaco Adriano Cattaneo non figurerà sulla lista del PLR per il rinnovo dell’Esecutivo di Balerna. Direttore dell’Istituto Provvida Madre, intende dedicarsi totalmente agli accresciuti impegni professionali derivanti dal perdurare della pandemia e da importanti progetti in atto per l’ampliamento della struttura di cui è a capo. Rispetto alle liste approntate nell’aprile 2020 ci sono diverse novità, in particolare sulla lista per il Municipio. Oltre all’uscente Nicola Fattorini, si presentano Roberto Cattaneo (attuale capogruppo in Consiglio comunale), Pamela Fattorini Giugliemma (docente alla Scuola cantonale di commercio), Antonello Grassi (consulente assicurativo), Alberto Riva (vicedirettore della Camera di commercio TI), Sergio Trabattoni (economista) e Diego Vassena (ingegnere chimico ETH). L’obiettivo, spiegano i vertici del partito, è di migliorare il risultato del 2016, recuperando almeno parte dei consensi perduti. Il segnale positivo è che sia la lista per il Municipio sia quella per il Consiglio comunale sono complete, cosa che non accadeva da 20 anni.