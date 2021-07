I confinamenti decisi delle autorità federali e cantonali per arginare la pandemia nell’anno che va da marzo 2020 a febbraio 2021 hanno come si sa inciso anche sulla mobilità della popolazione, costretta talvolta a rimanere chiusa fra le mura di casa, dando peraltro il la allo sviluppo dell’home office. E i rilievi statistici sul traffico in questo periodo lo dimostrano inequivocabilmente. Lo studio pubblicato sulla rivista «Dati - Statistiche e società» analizza però a fondo le conseguenze del lockdown rilevando informazioni interessanti a livello di distretti. Si scopre così che il Mendrisiotto si distingue per essere l’unica regione che, durante il periodo di analisi, presenta sempre volumi di traffico minori rispetto al 2019 ed è anche il distretto ad aver registrato i cali maggiori durante...