L’impegno del PPD per salvare il seggio

Chiasso

Il municipale uscente Davide Lurati sarà il capofila del partito che corre in alleanza con i Verdi liberali – «La riconferma è in pericolo per la polarizzazione del dibattito politico» – «Vorremmo continuare ad avere il ruolo di equilibratore e lavorare a favore della comunità»