In attesa della riapertura, il Fiore di Pietra è ancora avvolto dalla neve

Un’abbondante coltre di neve circonda il Fiore di Pietra, sul Monte Generoso, che durante la stagione invernale è rimasto chiuso anche per consentire i lavori di rimodernamento dei binari della ferrovia che collega Capolago alla vetta. E sono proprio questi lavori a complicare le visite regolari che il personale addetto alla manutenzione effettua regolarmente alla struttura ideata da Mario Botta. Con un volo in elicottero, venerdì, i tecnici sono nuovamente saliti in quota (vedi foto e video) per i controlli periodici. E come ricorda Monica Besomi, portavoce della Ferrovia Monte Generoso, la struttura si sta preparando alla riapertura primaverile che avverrà il prossimo 1. maggio ed importante verificare regolarmente che tutto, all’intero del Fiore di Pietra, funzioni al meglio.