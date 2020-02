Grave incidente della circolazione oggi pomeriggio poco dopo le 17.30 sull’autostrada A2 in direzione nord, con cinque veicoli coinvolti. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 92.enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto circolava in contromano dopo aver invertito il senso di marcia a Capolago. Arrivato poco oltre gli svincoli di Mendrisio ha dapprima urtato due vetture – che hanno continuato la loro corsa lasciando il luogo – e successivamente ha colliso con un veicolo che circolava regolarmente nel senso giusto di marcia e un’altra vettura. Ha terminato la sua corsa contro il guardrail di destra, sulla corsia d’emergenza.