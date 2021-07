Dopo il marito – ribattezzato piccolo «boss» locale della droga – quest’oggi è toccato alla moglie fare i conti con la giustizia. Conti che, in procedura di rito abbreviato, sono costati alla donna – una 42.enne ora domiciliata nel Mendrisiotto – una condanna a 24 mesi di carcere, 18 dei quali sospesi per cinque anni (oltre a 180 aliquote giornaliere da 30 franchi l’una e una multa di 500 franchi). I reati commessi? Infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro, falsità in documenti e ripetuta guida senza autorizzazione. La donna, che nel 2019 ha scontato (in parte in espiazione anticipata della pena) sei mesi di carcere, ha infatti partecipato all’attività criminale del marito, un 30.enne della Repubblica dominicana. Coniuge che lo scorso giugno è stato a sua volta condannato a 6 anni e mezzo di carcere . L’indagine coordinata dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti – pur riconoscendo che quanto emerso era solo «la punta dell’iceberg» – aveva fatto venire alla luce un traffico di cocaina dall’Olanda al Luganese: almeno 5 i chilogrammi arrivati in Ticino.

La donna, difesa dalla legale Sandra Xavier, ha materialmente partecipato a due spedizioni nei Paesi Bassi: una in aprile e una in luglio 2017. Quelli che potevano sembrare viaggi di «vacanza» in realtà erano trasferte pianificate per acquistare e importare cocaina. Con a bordo i figli minorenni, infatti, nelle due occasioni hanno preso in consegna in totale 600 grammi di cocaina. In diverse località del Ticino, inoltre, la donna ha aiutato il marito a vendere alcune decine di polvere bianca. Colpisce, in aggiunta, che in almeno un caso parte della cocaina (alcuni grammi) sia stata nascosta nello zainetto del figlio più piccolo, all’epoca dei fatti di due anni. A tutto ciò si aggiunge il riciclaggio di denaro: in almeno cinque casi la donna si è recata in uffici cambio per cambiare, di volta in volta, tra i 25mila e i 30mila franchi. Denaro che sapeva fosse provento dell’attività criminale del marito. «Sono veramente pentita, ero completamente presa da quest’uomo» ha detto la donna in aula, rispondendo a una domanda del giudice Marco Villa. Uomo che, come detto, sta scontando 6 anni e mezzo di carcere: «Lo andiamo a trovare regolarmente in carcere – ha spiegato la 42.enne –. Ho dovuto perdonarlo per forza perché saremo sempre legati». E il futuro? «Adesso sono focalizzata sui miei figli. A mio marito mancano tanti anni di carcere, non so cosa succederà».