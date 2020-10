In fiamme un tetto di una casa a Meride

In un’abitazione in via Peyer a Meride si sviluppato un incendio nel sottotetto attorno alle 8.30 di questa mattina. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media le fiamme potrebbero essere state generate dalla canna fumaria del camino. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso del Mendrisiotto che anno provveduto ad estinguere il rogo che nel frattempo aveva intaccato gran parte del tetto, causando ingenti danni. Sul posto anche i soccorritori del SAM che hanno visitato le persone che erano presenti all’interno della casa al momento del sinistro e che, potenzialmente, potevano aver inalato fumo. Nessuno è stato ospedalizzato. La Polizia ha isolato la zona ed effettuato i rilievi atti a stabilire le cause del incendio.