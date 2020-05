«In un territorio così ridotto siamo ancora troppo divisi»

Erano agitate già prima della crisi da coronavirus le acque in cui i commerci locali, specialmente quelli piccoli, si trovavano loro malgrado a navigare; la pandemia con il suo infame seguito di dolore e sacrifici ha tuttavia sferrato un ulteriore colpo alle sorti di un’intera categoria. Un colpo che, però, non è e non deve essere quello di grazia. L’altroieri, infatti, i negozi hanno avuto, a livello svizzero, la possibilità di riaprire. Non fanno eccezione quelli del Mendrisiotto. Ma la metafora del risveglio dopo settimane di sonni inquieti non regge; parola di Carlo Coen, presidente della Società dei commercianti distrettuale, che tiene a evidenziare l’importante lavoro svolto - su tutti i fronti - anche durante la quarantena.

«Abbiamo lavorato molto a livello comunale», ci spiega....