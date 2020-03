È stata una seduta di Consiglio comunale quasi surreale quella che si è tenuta lunedì sera a Mendrisio. Non solo per il coronavirus, che ha imposto il rispetto di regole speciali, ma anche per il silenzio colmo di disagio - così ce lo hanno descritto i presenti - che ha invaso la sala in alcuni frangenti.

Il motivo? All’ordine del giorno vi erano sia il messaggio riguardante il centro giovani, sia la risposta dell’Esecutivo all’interpellanza sull’operato del municipale Giorgio Comi, ammonito di recente dalla Sezione degli Enti locali (SEL) che ha ravvisato delle irregolarità nel suo comportamento. Sull’arco di quasi 4 anni, aveva spiegato la SEL, Comi non ha scisso il suo ruolo di municipale da quello di membro di associazioni ed enti, infrangendo la norma che regola la collisione di interessi...