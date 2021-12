La rinnovata stazione di Mendrisio è la prima in Ticino e la terza in Svizzera a disporre di un centro viaggiatori di nuova generazione. Offre ai clienti un open space e un'atmosfera accogliente che facilita la consulenza individuale. In aggiunta agli usuali servizi e prodotti del trasporto pubblico, i clienti possono anche usufruire di consigli per escursioni nella Regione e suggerimenti per il proprio viaggio. Al piano terra si trova anche un negozio Avec e, a partire dal 7 gennaio 2022, sarà operativo un ufficio dell’Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio. Al primo piano dello stabile sono invece presenti gli uffici dell’Agenzia Federale delle Dogane e della Polizia dei Trasporti FFS, così come i locali per i collaboratori FFS, mentre al secondo piano sono disponibili 200 m2 di uffici, ancora da locare. Non da ultimo, accanto al nuovo Bike & Rail, inaugurato lo scorso mese di marzo, sono presenti nuove rastrelliere per biciclette, al coperto, disposte su due piani, per un totale di 108 posti bici.



Non da ultimo, da dicembre 2020 la stazione è stata una delle prime in Svizzera a essere dotata dei nuovi «Smart Information Display» (SID), schermi interattivi di ultima generazione che visualizzano in modo immediato le informazioni di viaggio rilevanti. Purtroppo, a causa di una modifica in fase di realizzazione, la nuova stazione non disporrà nell’immediato di un wc pubblico ma unicamente di un provvisorio, posizionato a lato del terminal bus. Al più tardi entro 18 mesi sarà realizzato un wc definitivo e il piazzale sul quale attualmente è presente il provvisorio sarà abbellito con elementi di arredo quali panchine e alberi. Le FFS si scusano con la città di Mendrisio, con i clienti e con tutta l’utenza per questo disagio.