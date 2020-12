Incendio di vaste proporzioni in zona Cercera

Non si hanno ancora notizie certe sulle cause dell’incendio scoppiato verso le 22 di questa sera, sabato 19 dicembre, in zona Cercera a ridosso della ferrovia a Mendrisio. Il fuoco sta distruggendo uno stabile industriale adibito a deposito di penumatici da smaltire, già interessato da un incendio alcuni anni orsono. Le le fiamme sono visibili già da diversi chilometri. Sono inoltre avvertiti scoppi a diverse centinaia di metri di distanza. AlertSwiss fa sapere che «il traffico è fortemente compromesso», la polizia ha infatti bloccato via Giorgio Bernasconi ai veicoli. I pompieri sono al lavoro per domare le fiamme.