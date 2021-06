(Aggiornato alle 11.21) Un incendio è divampato questa mattina verso le 8 in una casa in via Soldini a Chiasso. Le fiamme, segnala la Polizia cantonale in un comunicato, si sono sviluppate in una cantina ed il fumo ha invaso le scale per cui si è dovuto evacuare l’intero stabile di 2 piani. Le persone evacuate a titolo precauzionale sono state una decina. Un anziano che si trovava all’interno dell’abitazione al momento del sinistro avrebbe riportato leggeri sintomi di intossicazione: accompagnato all’ospedale, ha già fatto rientro al proprio domicilio.