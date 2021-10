Nel nucleo del paese di Stabio è divampato oggi, attorno alle 13, un incendio. Lo comunica la polizia cantonale. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio nella soffitta di un’abitazione in via Cesarea e in breve tempo le fiamme hanno intaccato l’intero edificio. Un’abitazione attigua è stata danneggiata dal cedimento di parte del tetto interessato dal rogo. Gli inquilini dello stabile, quattro persone, sono stati evacuati. A titolo precauzionale si è inoltre resa necessaria l’evacuazione di cinque persone dell’abitazione vicina. Dall’edificio si è alzata una colonna di fumo che si poteva vedere anche a chilometri di distanza.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio, nonché collaboratori dell’Amministrazione federale delle dogane, sono intervenuti i pompieri del CSCPM e i soccorritori del SAM. Per permettere le operazioni di spegnimento, tuttora in corso, via Cesarea, via Giulia e via Prati sono state chiuse al traffico e sono in atto deviazioni.