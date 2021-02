Un incidente della circolazione è avvenuto mercoledì mattina, attorno alle ore 9.00, sul viadotto che collega Morbio Inferiore a Balerna. Stando alle prime informazioni, il conducente di una Mustang immatricolata in Ticino, per motivi ancora da stabilire, nell’affrontare una curva avrebbe perso il controllo dell’auto. Dopo aver sbandato, il veicolo ha attraversato la carreggiata, ha abbattuto la ringhiera e si è fermato in bilico sul viadotto. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Mendrisiotto, i soccorritori del SAM e la Polizia. Lo sventurato avrebbe riportato ferite giudicante apparentemente non gravi. Il traffico è rimasto perturbato per circa un’ora.