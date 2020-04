Incidente in scooter a Mendrisio: morto il conducente

Un incidente con esito letale è avvenuto quest’oggi verso le 17.20 a Mendrisio. Lo comunica la Polizia cantonale in una nota. Un 46.enne domiciliato nella regione alla guida di uno scooter stava circolando su via Vignalunga in direzione del centro, quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, ha perso il controllo del motoveicolo finendo a terra sulla sua destra. Sul posto, oltre la Polizia cantonale, i soccorritori del SAM e la Polizia della Città di Mendrisio. L’uomo è stato trasportato all'ospedale dove, causa le ferite riportate, è deceduto. La via Vignalunga è rimasta chiusa al traffico per permettere i rilevi del sinistro.