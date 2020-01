Incidente sul lavoro a Capolago, ferito un operaio

Un operaio è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro questo pomeriggio attorno alle 15.45 in un cantiere in via al Mulino a Capolago. Lo riporta la Polizia cantonale in una nota. L’uomo, un italiano di 59 anni residente in Provincia di Varese, stava effettuando dei lavori su un ponteggio quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è caduto da un'altezza di circa 2,5 metri. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Mendrisio in supporto, sono intervenuti i soccorritori del SAM, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 59.enne ha riportato ferite gravi.