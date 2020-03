Due autotreni si sono urtati questo pomeriggio, intorno alle 15, sull'autostrada A2, direzione nord, all'altezza di Chiasso. I veicoli coinvolti erano diretti verso nord quando, per motivi da stabilire, sono entrati in collisione mentre uno di questi era in fase di sorpasso. La motrice dell’autoarticolato in fase di sorpasso ha agganciato l'altro, ruotando su se stessa. I due camion sono rimasti fermi al centro delle carreggiate rendendo necessaria la chiusura dell'autostrada A2 in direzione nord. Uno dei due conducenti ha riportato ferite leggere. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Chiasso, delle Guardie di confine, dei pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto (CSCPM), gli addetti dell'UT4 e il SAM. A causa dell'incidente e per il recupero dei veicoli coinvolti l'autostrada in direzione nord rimarrà chiusa almeno sin verso le 18:30.