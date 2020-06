Un po’ ovunque in Occidente la gestione della pandemia e dei contagi nelle case anziani è al centro di dibattiti, inchieste, accuse e recriminazioni. È giusto interrogarsi ed è giusto chiedersi se si poteva fare di più. Fare meglio. Agire prima. In questi giorni l’ECAM, l’Ente case anziani del Mendrisiotto, si trova sotto il fuoco incrociato. Da una parte l’MPS, che indica le due case anziani Torriani di Mendrisio tra le strutture ticinesi che durante l’emergenza sanitaria sarebbero state gestite in modo non irreprensibile (il movimento parla di «confusione, clima di omertà, paura, timori di vendetta»»), dall’altra il gruppo Lega/UDC, il cui capogruppo in Consiglio comunale (Massimiliano Robbiani) ha negli scorsi giorni chiesto le dimissioni dei vertici dell’Ente parlando di «incompetenza...