Munaja è una signora etiope di 50 anni che vive a Morbio Inferiore. Con i figli Nurhusien di 24 anni e India di 19 è giunta in Svizzera nel 2012 in fuga dalla guerra quando ancora i due erano minorenni. Da allora la famiglia ha provato attraverso tutte le istanze possibili a ottenere un permesso per rimanere da noi. Invano. Ora incombe la decisione di un rimpatrio forzato. Per questa ragione la docente di scuola media Dania Tropea ha preso a cuore il caso. India è stata una sua allieva per cui in un ultimo appello alle autorità spera che la famiglia possa uscire dal limbo in cui si trova e godere appieno della possibilità studiare, lavorare e spostarsi liberamente. E nell’accorato appello, Tropea descrive India, il fratello e la madre come persone ormai perfettamente integrate, senza peraltro alcuna rete famigliare e sociale in Etiopia in caso di rimpatrio.