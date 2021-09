La Polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 15.30, a Riva San Vitale si è verificato un incidente in parapendio. Un 43.enne cittadino svizzero residente nella regione, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha riscontrato dei problemi in fase di atterraggio ed è precipitato da un’altezza di circa dieci metri. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio, sono prontamente intervenuti i soccorritori del SAM, che dopo aver prestato le prime cure al parapendista lo hanno trasportato al Pronto soccorso. Stando a una prima valutazione medica l’uomo ha riportato serie ferite.