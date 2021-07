Infortunio letale a Cabbio

Incidente domestico con esito letale nella fine di mattinata di oggi a Cabbio. L’uomo stava eseguendo dei lavori di fienagione in un prato che si trova un po’ fuori il paese, quando – per cause che spetteranno all’inchiesta stabilire – ha perso l’equilibrio, scivolando per una ventina di metri in una scarpata. L’82.enne è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate durante la caduta.